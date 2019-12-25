Поезд снес застрявший на переезде автомобиль в Ленобласти

Травмы средней тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.

Выезд на переезд при работающей сигнализации светофора оставил без автомобиля водителя во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На перегоне "Петрокрепость – Невская Дубровка" 12 марта около часа ночи водитель легковушки поехал на красный сигнал железнодорожного светофора. Он выехал перед движущейся электричкой направлением "Петербург - Невская Дубровка". Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

Травмы средней тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.

Ранее электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции "Царское Село.

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