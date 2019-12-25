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Поезд снес застрявший на переезде автомобиль в Ленобласти
Сегодня, 13:16
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nastya960

Поезд снес застрявший на переезде автомобиль в Ленобласти

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Травмы средней тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров легковушки. 

Выезд на переезд при работающей сигнализации светофора оставил без автомобиля водителя во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На перегоне "Петрокрепость – Невская Дубровка" 12 марта около часа ночи водитель легковушки поехал на красный сигнал железнодорожного светофора. Он выехал перед движущейся  электричкой направлением "Петербург - Невская Дубровка". Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать. 

Травмы средней тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров легковушки. 

Ранее электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции "Царское Село.

Фото: pixabay

Теги: авария, ожд, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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