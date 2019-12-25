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Электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции "Царское Село"
Сегодня, 11:46
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Alena_Zinovieva

Электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции "Царское Село"

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Погибший направлялся в магазин за новой порцией алкоголя.

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины у ж/д станции "Царское Село" в Пушкинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Электропоезд, двигающийся по маршруту "Оредеж-Петербург" совершил наезд на человека 13 февраля в 22:35. По предварительной информации, под колеса состава попал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он направлялся в магазин за новой порцией алкоголя и решил перейти пути в неположенном месте перед приближающимся поездом. На запрещающие световые и звуковые сигналы погибший не реагировал. Водитель применил экстренное торможение, однако столкновения предотвратить не удалось.

Под колесами поезда оказался 30-летний житель поселка Торковичи Ленобласти. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что на Планерной улице автомобиль сбил пешехода на переходе.

Фото: pixabay.com

Теги: наезд на пешехода, сбила электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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