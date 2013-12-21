Electronic Arts выпустила первый трейлер гоночного симулятора Need for Speed Unbound

Предположительно, игра выйдет 2 декабря.

Американское издательство Electronic Arts выпустила первый трейлер гоночной компьютерной игры-симулятора Need for Speed Unbound. Ранее создатели проекта разместили в социальных сетях логотип и технические характеристики серии. Презентация проекта была назначена на 18 часов вечера 6 октября. Известные инсайдер Том Хендерсон рассказал о том, что игра должна выйти в свет с 2 декабря 2022 года. При этом подтвердились ранее утекшие в социальные сети данные о наименовании проекта. Не исключается, что дата релиза также является реальной. Возрастное ограничение игры заявлено как 18+.

Вышел первый трейлер анимационного фильма "Супербратья Марио" с Крисом Праттом.

Фото и видео: YouTube / Need for Speed