El Mundo: НАТО вырабатывает единый план на случай угрозы с неба

В Испании рассказали о необходимости унифицировать инструкции.

НАТО уже ведет работу над унификацией планов действий стран - членов военного альянса на случай вторжения в их воздушное пространство беспилотников и прочих объектов. Соответствующими данными с читателями поделилась испанская газета El Mundo со ссылкой на собственный дипломатический источник. Иностранные журналисты из издания утверждают, что блок планирует согласовать протоколы стран-членов, которые особенно наиболее близко расположены к российской территории.

Цель состоит в том, чтобы пилот чувствовал себя увереннее, чтобы выстрелить. Были случаи, когда пилоты были готовы открыть огонь по беспилотнику, но протокол страны, над которой он пролетал, не позволял этого или был неясным. материал из El Mundo

Согласно существующему регламенту в Североатлантическом военном альянсе, сейчас требуется следовать нормам той страны, воздушное пространство которой нарушается. Однако, по мнению союзников, важно действовать быстро и нет времени на то, чтобы проверять инструкции. Чтобы добиться эффективной работы по направлению, в странах-членах блока появится унификационный план, четкий и слаженный протокол на такой случай. Вопрос будет рассматриваться на рабочей встрече министров по обороне НАТО. Мероприятие запланировано на следующей неделе в Брюсселе.

Фото: pxhere.com