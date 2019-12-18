Экспертиза по делу "Седьмой студии" продлена до 13 марта

Ее не успели подготовиться из-за командировки эксперта.

Рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова отложили из-за неготовности третьей экспертизы. Об этом заявили в Мещанском суде Москвы. Это связано с командировкой одного из специалистов Минюста, который занимается исследованием.

От экспертов в суд пришло письмо с просьбой продлить срок прокомментировали в пресс-службе инстанции

Следующее заседания по делу "Седьмой студии" состоится в 11 часов 13 марта. Напомним, что третья экспертиза назначена вопреки просьбам адвоката. Расследование ведется с 2017 года. Следствие обвиняет руководство студии в хищении 133 и 214 миллионов рублей. Эти средства чиновники выделили в 2010-2014 годах на развитие организации и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Гоголь-центр" едет с гастролями в Петербург.

Видео: YouTube/Forbes