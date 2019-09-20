Алексей Учитель поддержал режиссера Кирилла Серебрянникова на закрытии "Послания к человеку"

Учитель надеется, что руководитель "Гоголь Центра" сможет вскоре приступить к новым съемкам.

На торжественном закрытии XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку" речь произнес режиссер Алексей Учитель. В своем выступлении он упомянул Кирилла Серебрянникова и выразил надежду, что его новая работа будет сниматься после снятия всех обвинений.

Учитель рассказал о том, что Серебрянников хочет начать снимать свою новую "очень интересную работу".

"И я очень надеюсь, как и все вы, что он начнет эти съемки с оправдательного приговора", - произнес режиссер.

Напомним, "Послание к человеку" проходило в Петербурге с 14 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сестры Ауг выступили в защиту фигурантов "Московского дела".

Видео: Piter.TV