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Юлия и Полина Ауг выступили в защиту фигурантов "Московского дела" на закрытии "Послания к человеку"

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В "Мюзик Холле" проходит церемония закрытия международного кинофестиваля.

В Петербурге проходит закрытие международного кинофестиваля "Послание к человеку". Ведущие Полина и Юлия Ауг выступили в поддержку фигурантов "Московского дела". 

"Мы хотим сказать пару слов не только в защиту Павла Устинова, одного из фигурантов "Московского дела", но и всех"

- начали свою речь актрисы. 

Далее девушки озвучили имена фигурантов. Среди названных - Кирилл Жуков, Владислав Синица, Иван Подкопаев и другие. 

"Все фигуранты должны быть освобождены. Ни одно из этих дел не имеет реального состава преступления", 

- сказали ведущие. 

По мнению Полины и Юлии Ауг, то, что Павла Устинова отпустили, является примером настоящего общественного диалога. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершилась выставка исландского видеоарта в рамках "Послания к человеку"

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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