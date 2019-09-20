Юлия и Полина Ауг выступили в защиту фигурантов "Московского дела" на закрытии "Послания к человеку"

В "Мюзик Холле" проходит церемония закрытия международного кинофестиваля.

В Петербурге проходит закрытие международного кинофестиваля "Послание к человеку". Ведущие Полина и Юлия Ауг выступили в поддержку фигурантов "Московского дела".

"Мы хотим сказать пару слов не только в защиту Павла Устинова, одного из фигурантов "Московского дела", но и всех" - начали свою речь актрисы.

Далее девушки озвучили имена фигурантов. Среди названных - Кирилл Жуков, Владислав Синица, Иван Подкопаев и другие.

"Все фигуранты должны быть освобождены. Ни одно из этих дел не имеет реального состава преступления", - сказали ведущие.

По мнению Полины и Юлии Ауг, то, что Павла Устинова отпустили, является примером настоящего общественного диалога.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге завершилась выставка исландского видеоарта в рамках "Послания к человеку".

Видео: Piter.TV