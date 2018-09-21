В Петербурге завершилась выставка исландского видеоарта в рамках "Послания к человеку"

Экспозиция состоит из видеороликов, посвященных северному ландшафту.

В музее истории фотографии прошла выставка "Воспоминания о ландшафте. Обитаемое и запредельное". Выставку исландского видеоарта представили в рамках кинофестиваля "Послание к человеку". Экспозиция состоит из видеороликов, посвященных особенностям скандинавского ландшафта.

Это видеоарт "Тьорса", работы "Я чувствую, что превращаюсь в змею" и "Дерево похоже на человека". Видеотриптих "Лава и мох", фильм "Вуаль", снятый одним кадром, и видеоролик "Конец лета". Куратором выставки выступил Мартин Греннбергер, приехавший в Петербург из Швеции.

На данной выставке представлены работы, которые посвящены пейзажам Исландии. Во всех них раскрывается тема природы и взаимоотношений природы и человека в XXI веке. Как мы знаем, этот период довольно сложный, учитывая всевозможные кризисы, глобальное потепление и другие проблемы Мартин Греннбергер, куратор выставки

Авторы работ: режиссер экспериментального кино, художник, пионер видеоарта и даже композитор. Каждый ролик выполнен в авторском стиле. Посетители могут не только увидеть пейзажи, но и услышать звуки природы. Выставка направлена не только на осознание влияния человека на природу, но и на рассмотрение этого явления под другим углом.

Это один из возможных подходов к описанию этой выставки, также она рассматривает природу сквозь призму технологий. Например, один из экспонатов этой выставки – это фильм, который был снят одним кадром, съемка велась с самолета, пролетавшего над самой длинной рекой в Исландии. Это тоже еще один важный аспект о том, как человек с помощью технологий видит окружающую его природу Мартин Греннбергер, куратор выставки

Выставку удалось организовать благодаря поддержке фестиваля "Недели Северных стран в Санкт-Петербурге".

Фото и видео: Piter.tv