"Послание к человеку" завершает прием заявок на следующей неделе

Фестиваль пройдет в Петербурге с 29 октября по 4 ноября

Через неделю, 15 июля, XXXI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" завершает прием заявок на конкурс, сообщила пресс-служба фестиваля.

Планируется, что в этот раз для участия в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico отберут около двух сотен фильмов со всего мира.

Напомним, "Послание к человеку" является одним из первых кинофестивалей России и проводится в Северной столице с 1989 года.

В этом году при просмотре фестивального кино у меня создалось впечатление, что в условиях испытаний, которые переживает мир и наша страна в частности, документальное кино стало более сдержанным, медитативным и ответственным. Отбор ещё не закончен и, наверняка, в последние дни нас ждут новые сюрпризы. программный директор кинофестиваля Алексей Медведев

Ранее мы писали, как в Петербурге бесплатно посмотреть кино.

Фото: Piter.tv