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"Послание к человеку" завершает прием заявок на следующей неделе
Сегодня, 13:40
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"Послание к человеку" завершает прием заявок на следующей неделе

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Фестиваль пройдет в Петербурге с 29 октября по 4 ноября

Через неделю, 15 июля, XXXI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" завершает прием заявок на конкурс, сообщила пресс-служба фестиваля.

Планируется, что в этот раз для участия в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico отберут около двух сотен фильмов со всего мира. 

Напомним, "Послание к человеку" является одним из первых кинофестивалей России и проводится в Северной столице с 1989 года. 

В этом году при просмотре фестивального кино у меня создалось впечатление, что в условиях испытаний, которые переживает мир и наша страна в частности, документальное кино стало более сдержанным, медитативным и ответственным. Отбор ещё не закончен и, наверняка, в последние дни нас ждут новые сюрпризы.

программный директор кинофестиваля Алексей Медведев

Ранее мы писали, как в Петербурге бесплатно посмотреть кино.

Фото: Piter.tv

Теги: кинофестиваль послание к человеку, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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