Как в Петербурге бесплатно посмотреть кино

Piter.TV составил подборку площадок, на которых бесплатно показывают различные фильмы.

Просмотр фильмов – популярное и приятное времяпрепровождение. Дома на диване можно пересмотреть любимую старую картину, в кинотеатре – ознакомиться с нашумевшими мировыми блокбастерами. А как быть, если хочется увидеть редкие документальные фильмы или обсудить просмотренное с такими же любителями кинематографа, при этом не тратясь на подписки на онлайн-кинотеатры или билеты?

В Петербурге есть возможность бесплатно посмотреть фильмы! Piter.TV составил подборку доступных площадок и мероприятий, на которых не придется платить за киносеансы.

Фестивали

Фестиваль актуального научного кино ФАНК, организаторы которого устраивают бесплатные показы по всей страны. Тема фестиваля меняется от года к году, например, в 2021 году ею было немецкое кино, поскольку текущий год признан Годом Германии в России. В афише фестиваля – документальные фильмы о науке, новых технологиях, искусстве и обществе, в том числе премьеры иностранных картин.

В этом году фестиваль в Петербурге уже подошел к концу, но за новостями и анонсами мероприятий следующего года, а также показов в других городах России, можно следить в группе.

Фестиваль немецкоязычных стран DACH_FEST. В Петербурге он проводится уже в третий раз, как дань межгосударственному сотрудничеству города, Гётё-института, генконсульств Германии и Швейцарии, посольства Австрии. Программу растягивают на весну и осень. Любой желающий может прийти на площадки фестиваля и посмотреть немецкие фильмы в оригинале с русскими субтитрами, а некоторые из картин после показа обсудить вместе с киноведами и другими зрителями. Следить за новостями и грядущими показами можно в группе фестиваля.

Всероссийский кинофестиваль "Виват кино России!". Каждый год с 1993 года в Петербурге показывают отечественные фильмы, прийти на бесплатные показы может любой желающий. В течение нескольких майских дней в семи кинотеатрах города и пригорода проходят кинопоказы и даже встречи с режиссерами. Входные билеты на фильмы нужно забирать заранее или в день показа из касс того или иного кинотеатра, подробнее об этом рассказывают в группе фестиваля.

Фестиваль документального кино "Лендок: Ретроспектива". Каждый год киностудия "Лендок" устраивает показы фильмов, выпущенных организацией за последние 15 лет. В 2021 году показы проходят в библиотеке имени Грибоедова, предварительно регистрироваться на них не нужно. Афиша показов публикуется в группе "Лендока".

Также на "Лендоке" проходят бесплатные показы в рамках, например, Дня шведской, еврейской или итальянской культуры, Дня полярного кино или совместного с РНБ проекта "Время реальное". В ходе последнего всем желающим показывают документальное кино, которые потом разбирают городские киноведы и документалисты. В 2021 году "Время реальное" идет в Петербурге до конца июня, афиша показов публикуется в группе "Лендока" или на сайте РНБ.

Фестиваль "А-Кино" в в саду Фонтанного дома. Уже восьмое лето подряд мероприятие проводят на территории музея Анны Ахматовой. Все тематические сеансы в дни фестиваля бесплатные, показывают как художественные картины, так и мультфильмы, и семейные фильмы, и даже немое кино под музыкальное сопровождение. Расписание и новости публикуются на официальном сайте музея, в 2021 году фестиваль идет вплоть до 20 июня.

Кинематографический опенэйр-фестиваль "КИНОЛЕС". Каждое лето на берегу Финского залива в Приморском районе устраивают свободные показы короткометражек, созданных молодыми российскими режиссерами. В программу набирают творческое и жизнеутверждающее кино. В 2021 году фестиваль состоится в июле, подробности и расписание сеансов – на сайте мероприятия.

Фестиваль уличного кино, проходящий летом по всей России. Ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек проводят на улицах, стадионах и площадях разных городов с 2014 года. Зрители не только увлекательно проводят время, но и голосуют за понравившуюся короткометражку. Благодаря голосам зрителей на фестивале определяют режиссера-победителя и награждают его денежным призом. В 2021 году фестиваль в Петербурге пройдет 14 и 15 августа, актуальное расписание и программа публикуются на сайте мероприятия.

Всероссийская акция "Ночь в кино", которая пройдет в России уже в шестой раз. Бесплатные показы запланированы на август. Какие кинотеатры Петербурга будут участвовать в акции и какие фильмы будут в них показывать, зрителям расскажут ближе к дате "Ночи". Следить за новостями можно на сайте акции.

Библиотеки

Часто устраивают показы и в библиотеке имени Гоголя. Зрители смотрят авторские выборки короткометражек или игровые фильмы молодых режиссеров, а затем обсуждают их вместе с экспертами кино. Следить за анонсами показов нужно в группе библиотеки. Вход на показы свободный, но нужно заранее регистрироваться.

Библиотечная система имени Лермонтова тоже организует множество кинолекториев – просмотров фильмов с последующим обсуждением. На показы нужно заранее получить пригласительный билет, подробности об этом публикуют под анонсами каждого кинолектория в афише. Каждый кинолекторий проходит в разных библиотеках системы. Например, в "Некрасовке".

Информационно-досуговый центр библиотеки имени Маяковского. Здесь ежегодно устраивают бесплатные показы фильмов Открытого Российского Фестиваля Анимационного Кино. Зрители не только смотрят мультфильмы, но и голосуют за понравившиеся, влияя на исход голосования. На показы нужно предварительно регистрироваться в группе библиотеки. Также киносеансы периодически проводят в центре искусства и музыки Маяковки.

Библиотека "Ржевская". Здесь регулярно проводят кинопоказы, вход на которые совершенно свободный. Какие фильмы показывают в библиотеке, можно узнать из ее афиши.

Библиотека имени братьев Стругацких. Свободный просмотр фильмов организуют и здесь, сотрудники библиотеки называют дни показов "КИНОсредами". Зрителям включают авторское кино, киноальманахи, отечественные и зарубежные картины, после просмотра фильмы обсуждают. Анонсы появляются в группе библиотеки.

Библиотека "На Стремянной". Здесь показывают документальные фильмы, картины, снятые по книгам-бестселлерам, а также зарубежное кино в рамках специальных сезонов. Все кинолектории сопровождаются лекциями искусствоведов и киноведов. Попасть на показы могут только читатели библиотеки, без читательского билета на сеанс не пустят. Вход по предварительной записи на странице библиотеки, там же публикуют актуальное расписание сеансов.

Кстати, зачастую библиотеки становятся площадками для кинопоказов уже упомянутых фестивалей.

Киноклубы

Киноклуб "Парус". Клуб не раз менял площадку, но на данный момент обитает в БИРО (Библиотеке роста и карьеры на Московском проспекте, 150). Каждый четверг организаторы ставят для зрителей разные зарубежные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, а после обсуждают картину. Афиша публикуется в группе киноклуба, записываться на показы нужно в комментариях под постами.

Киноклуб "Против течения" (Новоизмайловский пр., 8). Каждую субботу организаторы приглашают горожан посмотреть и обсудить нашумевшие фильмы – зарубежные и отечественные, совсем новые и старые. По словам организаторов, они выбирают для просмотра только "первосортную" кинопродукцию, над которой можно поразмыслить. Анонсы показов публикуются в группе клуба, все они совершенно бесплатные.

Киноклуб "Синемафия". Клуб организует национальные кинофестивали, площадкой для показов служит кинотеатр "Великан Парк". Например, в конце мая "Синемафия" проводила Фестиваль кино стран Балтии. Следить за новостями и анонсами грядущих мероприятий можно в группе.

Киноклуб "Кино в музее" на базе музея современного искусства "Артмуза" (13-я линия В. О., 70). Проект начал работу только в марте, периодически здесь показывают редкие фильмы, которые не увидеть в прокате. Программу показов составляет художественный руководитель клуба кинокритик Юрий Шуйский, часто выбранные картины становятся реакцией на какие-либо выставки музея. Анонсы показов публикуют на сайте "Артмузы" в разделе "Афиша".

Киноклуб "Эксперимент" на базе общественного коворкинга "Открытое пространство" (ул. Достоевского, 34). Любители кино здесь смотрят и обсуждают малоизвестные и популярные фильмы, в том числе мультипликационные. Свободные показы проходят каждую пятницу, афиша публикуется в группе киноклуба.

Киноклуб "Братья Люмьер" (Литейный пр., 58. Галерея "Борей"). Организаторы выбирают отечественные и зарубежные фильмы, которые не показывают в обычных кинотеатрах. Сеансы бесплатные, но приветствуются донейшены от 100 рублей на развитие киноклуба. Расписание показов – в группе.

Другие площадки

Киноконцертный зал университета кино и телевидения (СПбГИКиТ, Бухарестская, 22). Каждую весну там устраивают публичные дебютные показы фильмов, снятых студентами разных мастерских вуза. После просмотра зрители обсуждают картины вместе с их авторами. Анонсы показов публикуют в группе университета, прийти на них может любой желающий.

Книжный магазин "Порядок слов" (набережная реки Фонтанки, 15). В помещении за залом с книгами регулярно устраивают не только встречи с писателями и лекции, но и кинопоказы. В "Порядке слов" можно посмотреть фильмы учеников разных киношкол, документальные картины, малоизвестные художественные фильмы. Расписание мероприятий на неделю, в том числе киносеансов, публикуют в группе.

Пространство "Склад 17" на Литейном (Литейный проспект, 18/2). В творческом пространстве устраивают выставки, читают книги и варят кофе, а также проводят киносеансы. Фильмы здесь показывают вечерами с четверга по воскресенье, картины выбирают самые разные, ориентируясь в том числе на пожелания гостей пространства. Предложить фильм для просмотра можно в комментариях группы. На киносеансы нужно заранее записываться в сообщения группы из-за ограниченного количества мест.

Новая сцена Александринского театра. Периодически здесь проходят бесплатные кинопоказы, например, ко Дню рождения Петербурга или в рамках фестиваля "Послание к человеку". Изредка можно попасть и на сеансы, приуроченные к премьере каких-либо спектаклей. На все такие показы нужно предварительно регистрироваться. Следить за бесплатной киноафишей нужно на сайте или в группе Александринки.

Коллаж: Tima Miroshnichenko / cottonbro / Pexels / Jack Hunter / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels.com; unsplash.com