"Гоголь-центр" едет с гастролями в Петербург

Спектакли можно будет увидеть в БДТ.

В рамках гастролей московского "Гоголь-центра" на сцене БДТ покажут два спектакля.

Премьера "Маленьких трагедий" состоится 18 и 19 февраля.

Действие постановки Кирилл Серебренников переносит в наши дни. К четырем пушкинским пьесам — "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы" режиссёр добавил стихотворение "Сцена из Фауста".

В 2019 году "Маленькие трагедии" получили престижную театральную награду "Золотая маска".

21 и 22 февраля "Гоголь-центр" представит "(М)ученика" по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Эта работа считается одной из самых известных постановок Кирилла Серебренникова.

По мотивам этой драмы он снял фильм "Ученик", который вышел на экраны кинотеатров в 2016 году.

Ранее мы сообщили, что Алексей Учитель поддержал режиссера Кирилла Серебрянникова на закрытии "Послания к человеку".

Фото: Гоголь-центр / Вконтакте