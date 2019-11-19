"Гоголь-центр" едет с гастролями в Петербург

В рамках гастролей московского "Гоголь-центра" на сцене БДТ покажут два спектакля.
Премьера "Маленьких трагедий" состоится 18 и 19 февраля.
Действие постановки Кирилл Серебренников переносит в наши дни. К четырем пушкинским пьесам — "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы" режиссёр добавил стихотворение "Сцена из Фауста".
В 2019 году "Маленькие трагедии" получили престижную театральную награду "Золотая маска".
21 и 22 февраля "Гоголь-центр" представит "(М)ученика" по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Эта работа считается одной из самых известных постановок Кирилла Серебренникова.
По мотивам этой драмы он снял фильм "Ученик", который вышел на экраны кинотеатров в 2016 году.
Ранее мы сообщили, что Алексей Учитель поддержал режиссера Кирилла Серебрянникова на закрытии "Послания к человеку".
Фото: Гоголь-центр / Вконтакте
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