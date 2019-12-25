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Эксперты снова осмотрят бухту Батарейная в Ломоносовском районе
Сегодня, 17:18
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lizapoluda

Эксперты снова осмотрят бухту Батарейная в Ломоносовском районе

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При строительстве необходимо сохранить экологическую безопасность.

Правительство Ленинградской области объявило о решении в пользу повторной экспертизы, которая должна назначить расположение бухты "Батарейная" в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, опубликовав письмо губернатора.

Согласно тексту, проект все е не будет заморожен, однако его осуществление невозможно без соблюдения норм безопасности и мнение жителей. Во время экспертизы специалисты уделят наибольшее внимание вопросу сохранения окружающей среды.

Напомним, что первоначальное решение об отзыве проекта было актуально в понедельник, 22 июня.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств.

Фото: Родина на Неве

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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