  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств
Сегодня, 13:20
98
lizapoluda

В Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств

0 0

Из областной казны на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей.

В 2020 году благоустройство охватит 57 муниципальных образований и 69 общественных пространств Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Мероприятия по облагораживанию территорий постепенно подходят к концу во Всеволожском, Кировском и Тосненском райнах. Там благоустаивают Дубровское, Новодевяткинское, Приладожское, Кировское, Любанское поселения.

В общей сложности на проведение работ, которые завершатся в сентябре, потрачено 1,3 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в  Усть-Луге появятся детский сад и физкультурный комплекс.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии