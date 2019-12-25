В Ленобласти проходит благоустройство 69 общественных пространств

Из областной казны на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей.

В 2020 году благоустройство охватит 57 муниципальных образований и 69 общественных пространств Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Мероприятия по облагораживанию территорий постепенно подходят к концу во Всеволожском, Кировском и Тосненском райнах. Там благоустаивают Дубровское, Новодевяткинское, Приладожское, Кировское, Любанское поселения.

В общей сложности на проведение работ, которые завершатся в сентябре, потрачено 1,3 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Усть-Луге появятся детский сад и физкультурный комплекс.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области