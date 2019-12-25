В Усть-Луге появятся детский сад и физкультурный комплекс

Детский сад будет с бассейном.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил место строительства детского сада и физкультурного-оздоровительного комплекса, сообщили в пресс-службе региона в четверг, 25 июня.

Детский сад с бассейном сможет закрыть потребность в местах для детей Усть-Луги: сад рассчитан на 220 мест. Работа выполнена на четверть. Подрядчик пообещал завершить строительство весной следующего года. Отмечается, что кроме бассейна детский сад будет оснащен спортивным залом, залом для занятий музыкой, пищеблоком, медицинским блоком и учебными классами.

В квартале "Ленрыба" рядом с детским садом появился физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект здания появится в 2021 году, а строительство запланировано на 2022 год. Планируется, что объекты соединит новая дорога. Вскоре в районе может появиться и Дом Культуры.

Ранее мы писали, что в Выборском районе Северной столицы построят детсад.

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