В Выборском районе Северной столицы построят детсад

Проект будет разработан к концу года.

В Выборгском районе построят детский сад. Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" разместило закупку, в рамках которой планируется найти организацию для проектирования этого ДОУ.

Детсад предполагается построить на Лиственной улице. Он будет рассчитан на 220 детишек. Оборудован бассейном. Безопасность обеспечит специальная система контроля доступа.

Согласно документации к закупке, проектирование садика завершат не позднее 10 декабря текущего года.

Заявки для участия в аукционе закупки принимаются до 19 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, новые детсады построят в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти.

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