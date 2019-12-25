В Ломоносовском и Всеволожском районах построят новые детсады

На два проекта выделено 513 миллионов рублей.

В Ломоносовском и Всеволожском районах построят детские сады. Соответствующие закупки разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

Во Всеволожском районе садик появится в поселке Бугры. Будет рассчитан на 270 мест. Планируется, что его строительство займет не более 12 месяцев с даты подписания контракта.

В Ломоносовском районе детсад построят в деревне с довольно своеобразным названием Малое Карлино. Это сад сможет принять 220 детишек. Его будут строить 24 месяца.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Суздальском и Яхтенной построят детские сады.

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