В Ломоносовском и Всеволожском районах построят новые детсады

В Ломоносовском и Всеволожском районах построят детские сады. Соответствующие закупки разместил комитет госзаказа Ленинградской области.
Во Всеволожском районе садик появится в поселке Бугры. Будет рассчитан на 270 мест. Планируется, что его строительство займет не более 12 месяцев с даты подписания контракта.
В Ломоносовском районе детсад построят в деревне с довольно своеобразным названием Малое Карлино. Это сад сможет принять 220 детишек. Его будут строить 24 месяца.
Как сообщало ранее Piter.tv, на Суздальском и Яхтенной построят детские сады.
Фото: Pixabay.com
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