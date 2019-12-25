На Суздальском и Яхтенной построят детские сады

На реализацию двух проектов выделено почти 424 миллиона рублей.

На Суздальском шоссе (юго-западнее пересечения этого шоссе с Выборгским направлением железной дороги.) и Яхтенной улице 1 (северо-восточнее д. 1, по Яхтенной ул.) построят детские сады. Соответствующие закупки разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Работы будут профинансированы из бюджета Северной столицы. Общая сумма вложений в два проекта – примерно 424 миллиона рублей.

Сад на Яхтенной рассчитан на 190 мест (10 групп), а на Суздальском – на 140 мест.

Подрядчиков для строительства планируется определить, соответственно, после 6 мая и 30 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, новый детсад построят в Ломоносовском районе.

Фото: Pixabay.com