В Ленобласти отозвано разрешение на постройку зернового терминала в бухте "Батарейная"

Проект заморожен по причине необоснованности застройки территории.

Власти 47-ого региона решили отозвать согласование о строительстве зернового терминала в бухте Батарейная в Ломоносовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Инициатива размещения терминала принадлежит ООО "Балтийский зерновой терминал". На создание проекта было получено 35 миллиардов рублей. Строительство должно было продлиться с мая 2020 до 2024 года, однако правительство не посчитала это вложение целесообразным с учетом других портовых комплексов на Балтике. Для решения вопроса необходима экспертиза с привлечением Минприроды.

Другая причина закрытия проекта состоит в негативном отношении к нему экоактивистов. Они обращались к Президенту с просьбой принять меры.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области