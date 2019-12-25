Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти и скорби

В понедельник, 22 июня, Александр Дрозденко выступил с обращением к жителем 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Губернатор напомнил о важности сегодняшней даты, с которой начались ужасы войны и несколько лет кровопролитных боев.
Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освобождал Родину от врага, кто каждый день сражался на передовых и без устали трудился в тылу, кто пережил страшные годы блокады Ленинграда.
подчеркнул Дрозденко
Региональный глава пожелал всем ленинградцам мира и благополучия, а также продуктивной работы.
Ранее мы рассказали о том, что на Пискаревском кладбище возложили цветы в День памяти и скорби.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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