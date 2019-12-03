На Пискаревском кладбище возложили цветы в День памяти и скорби

Память падших воинов почтили также еще на четырех городских кладбищах и у Арки Победы.

В понедельник, 22 июня, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония в День памяти и скорби. Как рассказали в пресс-службе Смольного, цветы и венки к монументу Матери-Родины возложили губернатор Александр Беглов, глава ЗакСа Вячеслав Макаров и глава Совета организации ветеранов войны Василий Волобуев.

Отмечается, что аналогичные церемонии прошли на Серафимовском и Богословском кладбищах, на Невском и Смоленском мемориальных кладбищах, у Арки Победы и на площади Победы. В течение дня в Петербурге пройдет акция "День памяти и скорби" и акция "Знай! Помни! Гордись!" в онлайн-формате.

В Петербурге в ночь на 22 июня выложили панно из 10 тысяч свечей.

Фото: пресс-служба Смольного