Эксперты считают метро от проспекта Ветеранов до Пушкина ненужным

Специалисты предложили сосредоточиться на достройке начатых перегонов и станций.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что эксперты критически отнеслись к идее строительства новой линии метро, которая должна протянуться от проспекта Ветеранов до единого кампуса СПбГУ в Пушкине.

О плане заговорили пару дней назад, 15 июля. Ветку хотят проложить через Экспофорум, однако подробностей пока нет. Известно, что без федерального финансирования обойтись не получится.

Эксперт транспортного развития территорий института территориального планирования "Урбаника" Илья Резников проект строительства новой линии метро считает спорным и уверен, что дешевле развить наземное ж/д сообщение. С ним согласился и эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. Владин считает, что данная ветка метро не нужна, а новые линии приветствуются, если повышают связанность сети.

Ранее мы писали, что Смольный обсуждает строительство метро до кампуса СПбГУ в Пушкине.

Фото: Piter.TV