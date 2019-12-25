Смольный обсуждает строительство метро до кампуса СПбГУ в Пушкине

СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса в сентябре 2019 года.

В правительстве Петербурга рассматривается возможность строительства новой линии метро от Авиагородка в город Пушкин, до кампуса СПбГУ. Однако, для этого проекта необходима поддержка Москвы. Об этом сообщило ТАСС.

СПбГУ представил концепцию нового единого кампуса в сентябре 2019 года. Стоимость строительства оценивается в 45 миллиардов рублей, 19 из них – из федерального бюджета, 26 – средства инвесторов. Строительство запланировано на 2022-2026 годы.

По предварительным расчетам, общая площадь объектов только кампуса (без учёта объектов технологической долины) — более 1 млн м2, территория кампуса — не менее 150 га.

Появление метро в Кудрово снизит пробки на дорогах.

Фото: Piter.TV