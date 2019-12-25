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Появление метро в Кудрово снизит пробки на дорогах
Сегодня, 14:15
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nastya960

Появление метро в Кудрово снизит пробки на дорогах

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По прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100 тысяч человек.

Строительство метро от станции "Улица Дыбенко" до "Кудрово" снизит нагрузку на дорожные магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Смольного.

Как отметили  в комитете, появление новых жилых комплексов требует обеспечения транспортной доступности для комфорта горожан. Председатель комитета Кирилл Поляков подчеркнул, что по прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100 тысяч человек.

На данный момент идет реализация проекта строительства метро. Он находится на этапе подготовки проекта планировки территории и разработки проекта межевания, решаются финансовые вопросы.

До конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово".

Фото: Piter.TV

Теги: кудрово, метро, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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