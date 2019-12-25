Появление метро в Кудрово снизит пробки на дорогах

По прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100 тысяч человек.

Строительство метро от станции "Улица Дыбенко" до "Кудрово" снизит нагрузку на дорожные магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Смольного.

Как отметили в комитете, появление новых жилых комплексов требует обеспечения транспортной доступности для комфорта горожан. Председатель комитета Кирилл Поляков подчеркнул, что по прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100 тысяч человек.



На данный момент идет реализация проекта строительства метро. Он находится на этапе подготовки проекта планировки территории и разработки проекта межевания, решаются финансовые вопросы.

До конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово".

Фото: Piter.TV