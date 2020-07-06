До конца года КРТИ объявит тендер на проектирование станции метро "Кудрово"

Станцию планируют построить в 2025 году.

До конца 2020 года в Петербурге должны объявить тендер на проектирование станции метро "Кудрово". Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

"Кудрово", которую планируют расположить после "Улицы Дыбенко" на оранжевой ветке, станет второй станцией метро на территории Ленобласти. Соседка Петербурга уже готова поделиться участком для возведения электродепо "Правобережное". "Кудрово" планируют построить через пять лет, в 2025 году, а к октябрю текущего года подрядчик-победитель, ЗАО "Институт Трансэкопроект" должен подготовить проект планировки территории. Основную техническую базу для проектирования уже собрали.

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Фото: Piter.TV