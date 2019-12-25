Колонны получили повреждения в результате протечек.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что на станции метро "Кировский завод" восстановят колонны. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Колонны получили повреждения в результате протечек. По словам специалистов, мрамор подвергся деструкции и образовались трещины. В итоге облицовочные мраморные плиты поменяют на семи колоннах. Также демонтируют мраморные капители, которые необходима склеить.

Помимо прочего, рабочие зашпаклюют и окрасят сводчатые потолки, простенки и карнизы под сводом.

Ранее мы сообщали о том, что на пути станции метро "Кировский завод" упала машина для мытья полов.

Фото:Piter.TV