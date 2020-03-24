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Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России

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Эксперты считают, что вирус разносят представители среднего класса российского общества.

Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России. По данным "РИА Новостей", под угрозой оказались граждане со средним достатком. Именно данная категория людей имеет средства для путешествий за границу. Многие едут в Западную Европу, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Об опасности распространения коронавируса через путешественников "РИА Новостям" рассказали эксперты.

Специалисты напомнили, что в России большинство случаев заражения коронавирусом - завозные из-за границы. По стране медики пытаются вылечить от инфекции 438 заболевших. 

Врач-инфекционист описал особенности механизма заражения коронавирусом.
 

Теги: коронавирус, наука, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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