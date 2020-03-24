Врач-инфекционист описал особенности механизма заражения коронавирусом

Коронавирус не проникает через мембрану клетки в произвольных местах.

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом. Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб каналу RT.

По его словам, коронавирус не проникает через мембрану клетки в произвольных местах. "Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных молекул белками "короны".

Это усложняет распознавание вируса системой иммунитета и вирус начинает разрушать организм.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали за сутки 70 человек.