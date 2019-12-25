  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из больницы в Коммунарке выписали за сутки 70 человек
Сегодня, 10:00
77
MShaffter

Из больницы в Коммунарке выписали за сутки 70 человек

0 0

Главный врач больницы Денис Проценко рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке.

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 человек, поступило 29.

Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook написал статистику по больнице в Коммунарке. За последние сутки из стационара выписали 70 пациентов, 29 человек госпитализировано. По состоянию на утро вторника 24 марта в больнице состоят на лечении 412 пациентов. Из них у 156 человек диагноз пневмония, с новым коронавирусом COVID+ 82 человека. В реанимации находится 10 человек, один из которых на аппарате ИВЛ.


Сегодня ранее СМИ сообщили, что в больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка с онкологией и пневмонией. Анализы на коронавирус женщины еще не готов.

Фото: Piter.TV, Денис Проценко

Теги: коронавирус в россии, новости москвы, новости россии, проценко, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии