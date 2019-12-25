Из больницы в Коммунарке выписали за сутки 70 человек

Главный врач больницы Денис Проценко рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке.

За сутки из больницы в Коммунарке выписали 70 человек, поступило 29.

Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook написал статистику по больнице в Коммунарке. За последние сутки из стационара выписали 70 пациентов, 29 человек госпитализировано. По состоянию на утро вторника 24 марта в больнице состоят на лечении 412 пациентов. Из них у 156 человек диагноз пневмония, с новым коронавирусом COVID+ 82 человека. В реанимации находится 10 человек, один из которых на аппарате ИВЛ.



Сегодня ранее СМИ сообщили, что в больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка с онкологией и пневмонией. Анализы на коронавирус женщины еще не готов.

Фото: Piter.TV, Денис Проценко