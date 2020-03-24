СМИ: В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя пациентка

Анализ на коронавирус еще не готов.

В Коммунарке скончалась 69-летняя пациентка.

Издание РЕН ТВ сообщает, что в больнице в Коммунарке скончалась 69-летняя женщина. В данную больницу она была помещена, так как ее дочь недавно вернулась из Португалии. Пожилая женщина страдала онкологией. По предварительным данным, женщина скончалась от онкологических осложнений и пневмонии.

Анализ на коронавирус данной пациентки еще не готов.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом, вскрытие показало, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

Фото: Piter.TV