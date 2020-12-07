Эксперты рассказали, какие товары пропали из петербургских магазинов

На 9% сократился ассортимент продовольственных товаров.

Аналитики агентства NielsenIQ рассказали, какие товары пропали с полок петербургских универмагов. С марта по апрель текущего года почти на 23% сократилось количество бытовой химии и средств по уходу за кожей и волосами. В данной категории некоторые покупатели не смогли найти свои любимые стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства гигиены.

Кроме того, на 9% сократился ассортимент продовольственных товаров, на 2% - алкогольной продукции. Многие горожане заметили отсутствие любимых брендов йогуртов, напитков для детей и чипсов.

Отметим, что товары пропали не только в гипермаркетах, но и в онлайн-магазинах. Напомним, что на фоне санкций против России петербургские производители йогуртов и соков столкнулись с дефицитом упаковки и краски.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга планируют увеличить товарооборот с Латинской Америкой до 5 млрд долларов в год.

Фото: Pexels