Специалисты рассказали, что преступники могут отправить жертве реальные деньги, чтобы получить выгоду для себя.

Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами "по ошибке". В интервью "РИА Новостям" специалисты рассказали, что активнее всего преступники используют именно такие способы обмана жертв. Речь идет о методе, когда злоумышленник зачисляет на счет клиента деньги, а после средства списывал со счета уже мобильный оператор. При этом пострадавший лишался и этих средств, и тех, которые преступник заблаговременно попросил "возместить" на его номер телефона.

Сейчас мошенники придумали отправлять с фальшивых номеров телефонов SMS от "банка" о зачислении денег на счет клиента.

Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили. Алексей Плешков, заместитель главы департамента защиты информации Газпромбанка

Еще одним вариантом подобного развода является тот, при котором мошенник отправляет жертве реальные деньги. После этого он убеждает ее вернуть средства. Когда он получает платеж, то обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности (период, в который можно вернуть платёж). Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Таким образом преступник и возвращает свой платеж, и получает деньги пострадавшего.

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Фото: Piter.tv