На Типанова задержали цыганку, укравшую у пассажирки маршрутки "Айфон"

Ранее женщина привлекалась к ответственности за кражи.

Оперативники угрозыска Главка задержали на улице Типанова представительницу кочевого народа, обокравшую пассажирку маршрутки. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Известно, что 22-летняя неработающая цыганка приехала в Северную столицу из Рязани. Оперативники изобличили женщину в краже "Айфона": злоумышленница стащила смартфон за 60 тысяч рублей из кармана куртки у 27-летней горожанки. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

Отмечается, что ранее цыганка уже привлекалась к ответственности по той же статье. Сейчас злоумышленницу заключили под стражу, выясняется, причастна ли женщина к аналогичным преступлениям.

Пойманы мошенники-лжеродственники, которые выманивали деньги у пожилых петербуржцев.

Видео: пресс-служба ГУ МВД