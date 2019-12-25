Эксперт прокомментировал распространение льготной ипотеки на вторичное жилье

На данный момент это лишь предложение.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, какие достоинства это могло бы принести.

Распространение льготной ипотеки, скорее всего, увеличило бы спрос на "вторичку" и, как следствие, сдержало бы рост цен. При этом застройщики не останутся без поддержки, так как те, кто продают свои квартиры, могут вложиться в жилье в новостройках.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в регионах.

Фото: Piter.TV