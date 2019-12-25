Эксперты прокомментировали действия матери из Ленобласти, выбросившей новорождённого ребёнка в мусорный бак

При определённых условиях действия женщины могут рассматриваться как преступление.

В пятницу, 5 августа, женщина в Гатчинском районе Ленобласти выбросила тело своего новорождённого ребёнка в мусорный контейнер. Свои действия мать объяснила преждевременными родами и невозможностью сохранить девочке жизнь. На данный момент труп отправлен в морг для установления точной причины смерти. После шокирующего случая издание spb.aif.ru поинтересовалась у экспертов, в чём может состоять причина такого поступка и несёт ли женщина за него ответственность.

По словам психолога Анны Семенченко, такие действия могут быть вызваны неосознанностью, поскольку в противном случае женщина никогда не причинит вред своему ребёнку, пусть даже нелюбимому. Также среди причин эксперт назвала такие факторы, как нежелательная беременность, тяжелые жизненные обстоятельства, депрессия и т.д.

С юридической точки зрения ситуацию оценил адвокат АК №17 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Евгений Иогансон. Он отметил, что в действиях матери при определённных условиях можно усмотреть признаки преступления спо статьям "убийство матерью новорожденного ребенка" и "надругательство над телами умерших".

Безусловно, необходимо доказывать умысел матери. И потребуется проведение экспертизы. Так что однозначно дать суждение данному действию и обстоятельствам пока не представляется возможным, необходимо детально разбираться. Евгений Иогансон, адвокат АК №17 Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов

Ранее мы сообщили о том, что несовершеннолетняя петербурженка обвинила мать в избиении.

Фото: Piter.TV