Несовершеннолетняя петербурженка обвинила мать в избиении

У ребёнка диагностировали перенапряжение мышц шейного отдела позвоночника, ушиб и гематому грудного отдела, гематомы левой верхней конечности.

В Петербурге в больницу поступила 9-летняя девочка с ушибами и гематомами, она обвинила свою мать в избиении. Об этом стало известно Piter.tv.

У ребёнка диагностировали перенапряжение мышц шейного отдела позвоночника, ушиб и гематому грудного отдела, гематомы левой верхней конечности.

По словам девочки, ранним утром 2 августа её избила мать. Ребёнок в удовлетворительном состоянии был отпущен домой. Проводится проверка.

Ранее девушка-подросток выпала из окна в Тихвине.

Фото: Piter.tv