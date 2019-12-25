В Гатчине женщина выкинула в мусорный контейнер труп новорожденного ребенка

Она пояснила, что на седьмом месяце беременности у неё произошел выкидыш.

Женщина после выкидыша выкинула тело ребёнка в мусорный бак. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 4 августа в полицию Гатчины обратилась заведующая гинекологическим отделением. Она сообщила, что 41-летняя местная жительница выкинула в мусорный контейнер новорожденного ребенка.

Установлено, что 1 августа в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом выкидыш 4 недели была госпитализирована женщина. Она 4 августа пояснила полицейским, что 1 августа на 7-м месяце беременности у нее начались преждевременные роды, в результате которых она родила мёртвую девочку. Труп женщина упаковала в полиэтиленовый мешок и выбросила в мусорный контейнер, стоящий на ее участке.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья полная, многодетная, на учете в ПДН не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv