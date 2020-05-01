Эксперты предположили, на сколько может затянуться пандемия коронавируса

Данными поделились исследователи центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

Предполагается, что мировая пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года.

Как стало известно 1 мая из материала центра по исследованиям и политике в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, исходя из опыта изучения пандемий мирового масштаба вспышка COVID-19 может продлиться на срок от 18 до 24 месяцев.

Прекратиться пандемия может, когда 60-70% мирового населения не смогут приобрести иммунитет от вируса. Как уточняется в исследовании центра, COVID-19 может распространяться быстрее гриппа. На это указывает долгий инкубационный период, бессимптомное течение и большой индекс репродукции. Исходя из этого, большему количеству людей нужно заразиться и приобрести иммунитет к такой болезни.

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Видео: YouTube / CGTN

Фото: Global Look Press