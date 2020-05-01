Кирилл Набутов рассказал о заболевшем COVID-19 сыне и жизни на карантине

Свое личное будущее телеведущий начал менять еще задолго до прихода коронавируса.

В пятницу утром, 1 мая, "Петербургский дневник" опубликовал интервью с Кириллом Набутовым, известным комментатором, телеведущим и журналистом. Он рассказал о заболевании своего сына и о том, как отнесся к вынужденному карантину.

По словам Кирилла, его сын вернулся из поездки в Альпы довольно давно. Первый его тест на коронавирус потеряли по дороге из Москвы до Новосибирска, где находилась лаборатория, обрабатывающая результаты. После этого Виктора отправили в больницу в Коммунарке, где несколько тестов показали отрицательный результат. Сам Виктор считает, что коронавирусом переболел. Тем более что в его группе, с которой он ездил кататься на лыжах, несколько человек заболели именно коронавирусом.

Я и сам пару недель назад слег с температурой. Внутри дома меня изолировали. Через двое суток все прошло. У меня не было ни кашля, ни насморка, ничего из того, что бывает при ОРВИ. С чем это было связано, не знаю, - отметил Кирилл.

Свое личное будущее телеведущий начал менять еще задолго до прихода коронавируса: бросил курить и отказался от крепких напитков. В одном из ответов он задумался о состоянии здоровья своих близких и о том что будет дальше.

Лучше в этой ситуации "перебояться", чем "недобояться". У меня тут пара знакомых умерли. Не думаю, что надо идти по их пути, - подчеркнул комментатор.

Ранее мы писали, что Попова отметила важность экспресс-тестирования на коронавирус.

Фото: ru.wikipedia.org