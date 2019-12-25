Глава Роспотребнадзора рассказала, что медикам важно быстро выявлять инфекцию в организме человека.

Анна Попова отметила важность экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в рамках круглого стола, трансляцию которого проводит телеканал "Россия 24". Специалист подчеркнула, что в России на данный момент тесты на наличие инфекции COVID-19 являются основным источником информации о заражении пациента. Анна Попова добавила, что врачам важно тестировать пациента не на наличие антител, а именно на возбудителя инфекции. Однако наличие антител в организме является важным фактором.

Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела, и кто в ближайшее время точно абсолютно заболеть не должен, но важно выделить все-таки тех, у кого сегодня может быть вирус прокомментировала эксперт

Специалист рассказала, что сейчас здравоохранение стремится проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее. Ради этого ученые разработали экспресс-тестирование. Прорывной технологией в выявлении инфекции является японско-российская разработка. Врачи создали систему EMG, которая "используется и должна использоваться дальше".

Попова заявила о снижении роста заболеваемости COVID-19 в 3,5 раза.