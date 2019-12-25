Эксперты отметили накал пропагандисткой борьбы в США в преддверии выборов

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Видео, снятое жителем Новосибирска, попало в предвыборный ролик Дональда Трампа. Это сразу же вызвало реакцию противников нынешнего президента: они считают, что это подтверждает вмешательство России во внутренние дела США. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что по мере приближения к президентским выборам, в стране усиливается пропагандистская борьба и клише времен Холодной войны.

Эксперты отметили, что в цифровую эпоху американцы могут купить фото или видео на международном стоке, в том числе российские, однако такой вариант никто не рассматривает.

Ранее Байден заявил, что доверие к США в мире снизилось из-за Трампа.

Фото: скрин из видео America First Action Super PAC / YouTube