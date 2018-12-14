Эксперты: "Самыми полезными ягодами являются голубика и брусника"

А вот клубника не так полезна.

Эксперты рассказали, какие ягоды самые полезные. По их мнению, людям нужно есть больше брусники и голубики, так как при их выращивании не применяются никакие вредные вещества. Об этом сообщает РИА Новости.

Медики советуют есть ягоды, так как в них содержатся много витамин и микроэлементов. Это витамин С, силен, фолиевая кислота, медь. Все это благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, замедляет процессы старения и поддерживает иммунитет.

Если голубика и брусника являются самыми полезными, то клубнику медики не очень жалуют, так как производители в погоне за урожаем применяют химические удобрения, это делает ягоду менее полезной.

Ягоды можно есть ежедневно, порция составляет 100-120 г. Для того, чтобы ягоды приносили пользу, их нужно смешивать, чередовать и есть не менее трех раз в неделю.

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