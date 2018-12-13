Эксперты назвали безопасную для россиян норму сладкого в день

Диетологи назвали безопасную для россиян норму сладкого в день. Об этом рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич в интервью "Аргументам и фактам".
Так, россиянам рекомендуют употреблять сладкое в день по 40 грамм. Эксперт отметил, что такая норма значительна ниже, чем планка заданная Всемирной организацией здравоохранения.
Кроме кондитерских изделий, я бы включила в норму ВОЗ фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как банан, виноград, манго и сухофрукты. Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови
отмечает специалист
В список с высоким гликемическим индексом попали такие фрукты, как банан, виноград, манго и сухофрукты.
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