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Эксперты назвали безопасную для россиян норму сладкого в день

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В России рекомендуемая норма потребления сладкого составляет 40 граммов в день

Диетологи назвали безопасную для россиян норму сладкого в день. Об этом рассказала нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич в интервью "Аргументам и фактам".

Так, россиянам рекомендуют употреблять сладкое в день по 40 грамм. Эксперт отметил, что такая норма значительна ниже, чем планка заданная Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме кондитерских изделий, я бы включила в норму ВОЗ фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как банан, виноград, манго и сухофрукты. Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови

отмечает специалист

В список с высоким гликемическим индексом попали такие фрукты, как банан, виноград, манго и сухофрукты. 

Ранее мы сообщали о том, что диетологи рассказали, как правильно выбрать шаверму

Видео:Mood Makers

 

Теги: воз, диетолоки россии, здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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