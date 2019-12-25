Автобусные перевозки между Петербургом и Прибалтикой восстановятся в 2022 году

Автобусные перевозки между Петербургом и странами Прибалтики смогут восстановиться в полном объёме не ранее второй половины 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба оператора международных перевозок Lux Express.
В компании надеются, что перевозки между Россией и Прибалтикой возобновятся к середине 2021 года. Но даже в первые месяцы после открытия границ количество рейсов будет в разы меньше, чем до пандемии.
Полностью международные перевозки смогут восстановиться точно не в 2021 году. Точное количество отправлений автобусов будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Между Петербургом и Москвой на праздники запустят двухэтажный поезд.
Фото: pixabay
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