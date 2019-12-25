Между Петербургом и Москвой на праздники запустят двухэтажный поезд

Поезд запустят 30 и 31 декабря, 3-4, 6-7, 9-10 января.

Дополнительный двухэтажный поезд будет курсировать между Петербургом и Москвой в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Поезд запустят 30 и 31 декабря, 3-4, 6-7, 9-10 января. Из Северной столицы он будет отправляться в 9:20, в Москву прибывать в 17:30. Из столицы обратный поезд будет уходить в 10:53, прибывать в Петербург в 18:25.

Поезд будет состоять из 11 купейных вагонов, одного вагона СВ и вагона-ресторана.

Перемещение по железной дороге между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов.

Фото: РЖД