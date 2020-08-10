Эксперт заявил о том, что протесты в Белоруссии обречены

В день президентских выборов на улицы вышли тысячи белорусов.

Во время протестов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, по официальным данным, задержали 3 тысячи человек. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что бунт обречен на провал.

Как пояснили эксперты, у нынешних протестов нет "внятного лидера", при этом кандидат на президентское кресло Светлана Тихановская на эту роль не подходит.

Заигрывания с прозападной частью общества ожидаемо обернулись ничем; отношения с ближайшим союзником изрядно подпорчены, так что денег на оперативное тушение общественно-политических пожаров не попросишь; старательно выстроенная модель личной автократии демонстрирует явную беспомощность. говорится в сообщении.

Протесты, которые прошли минувшей ночью, могут разделить населения Республики на тех, кто был "с народом" и тех, кто был "с режимом". Эта ситуация может длиться годами, выразили мнение эксперты.

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из трех стран. Он победил на президентских выборах с результатом более 80%.

Видео: TG / NEXTA live