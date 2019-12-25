Эксперт прокомментировал встречу Лукашенко и Путина

Белорусская и российская сторона продолжают переговоры по продаже нефти.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на двойственную позицию президента Белоруссии по вопросу закупки нефти. Александр Лукашенко продолжает налаживать связи с США, при этом выступает за дружбу с Россией.

Ранее глава Республики Беларусь заявил о том, что США является величайшей империей и ведущей страной мира. При этом Лукашенко заявил о готовности государства покупать нефть у России по мировым ценам. Специалисты пришли к выводу, что поиски дешевой нефти закончились неудачно, и политик был вынужден вновь сесть за стол переговоров.

В эту пятницу, 7 февраля, Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры.

Фото: president.gov.by