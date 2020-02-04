Лукашенко: Белоруссия готова закупать нефть в России по мировым ценам

В Москве настаивают на существенной премии компаниям.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что Белоруссия намерена закупать нефть в России по мировым ценам. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Однако в Москве теперь настаивают на премии компаниям за поставку нефти в Белоруссию.

"Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?" — отметил Лукашенко.

Напоним, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита в 2020 году. Белорусские власти тестируют альтернативные маршруты, которые позволят оценить потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет отказываться от нефти РФ, однако собирается диверсифицировать поставки.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко заявил, что ему не понятна озабоченность России в связи с визитом Помпео в Минск..