При реинтеграции с Донбассом Украина не планирует выделять на экономику региона деньги из бюджета.

В Украине решили не вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. Также отказались и от всеобщей амнистии на территории. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что тем самым власти хоронят Минские соглашения.

По словам украинского вице-премьера по реинтеграции и заместителя главы делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексея Резникова, ожидается, что регион полностью вернется в состав Украины минимум через 25 лет. При этом вкладываться при реинтеграции в экономику Донбасса власти не собираются.

Сюрпризом это назвать сложно, однако в очередной раз занятно наблюдать за поистине гоголевским полетом мысли украинских властей: Донбасс должен залететь в рот Украине сам, прямо как вареники в рот Пацюку в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". отметили эксперты.

Ранее стало известно о том, что правительство Украины готовит пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса.

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