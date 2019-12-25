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Эксперт: вице-губернатор Украины Резников хоронит Минские соглашения
Сегодня, 17:31
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nadezhda_sib

Эксперт: вице-губернатор Украины Резников хоронит Минские соглашения

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При реинтеграции с Донбассом Украина не планирует выделять на экономику региона деньги из бюджета.

В Украине решили не вносить изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. Также отказались и от всеобщей амнистии на территории. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что тем самым власти хоронят Минские соглашения.

По словам украинского вице-премьера по реинтеграции и заместителя главы делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексея Резникова, ожидается, что регион полностью вернется в состав Украины минимум через 25 лет. При этом вкладываться при реинтеграции в экономику Донбасса власти не собираются. 

Сюрпризом это назвать сложно, однако в очередной раз занятно  наблюдать за поистине гоголевским полетом мысли украинских властей: Донбасс должен залететь в рот Украине сам, прямо как вареники в рот Пацюку в "Вечерах на хуторе близ Диканьки".

отметили эксперты. 

Ранее стало известно о том, что правительство Украины готовит пакет законопроектов по реинтеграции Донбасса.

Фото: pixabay.com

Теги: донбасс, минские соглашения
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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