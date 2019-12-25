Эксперты указали на разногласия среди членов НАТО в ситуации с Грецией

По мнению президента Турции, ЕС позволяет Греции творить беззаконие.

В Греции намерены расширить морские границы. Это совпало с совместными учениями ВМС Франции, Италии, Греции и Кипра, которые начались 25 августа в Восточном Средиземноморье. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что среди членов НАТО есть разногласия.

Дело в том, что учения встревожили президента Турции Реджепа Эрдогана. По его словам, с поддержкой ЕС Греция пытается "творить беззаконие и пиратство в регионе". В экстренном случае Турция готова применить военную силу.

Как нетрудно заметить, в этом конфликте никто не готов уступать. Стороны продолжают повышать ставки и бряцать оружием, шаг за шагом приближаясь к возможности военного конфликта. На этом фоне разговоры о солидарности членов НАТО и безопасности его территории кажутся, мягко говоря, неубедительными. заметили эксперты.

Ранее Piter.TV рассказал о конфликте Турции и Греции в море.

Фото: скрин из видео с YouTube / Euronews