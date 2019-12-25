Эксперт: убеждение Лукашенко противоречит сводкам его же Минздрава

Белорусский лидер считает, что в его стране нет смертей от коронавируса.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране ни один человек не умер от коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что его слова и действия противоречат друг другу.

По мнению Лукашенко, люди умерли от "букеты хронических болезней". После это от добавил, что в Белоруссии от коронавируса не умрет ни один человек.

Специалисты обратили внимание на то, что сообщения его же Минздрава говорят об обратном: в стране COVID-19 заразились 2919 человек, 29 умерли. С одной стороны, президент попросил помощи у Евросоюза для борьбы с вирусом, сказали эксперты, с другой стороны, он отрицает факты, которые опубликовали его подчиненные.

Фото: Википедия